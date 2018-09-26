Dikili'de, iki otlukta peş peşe yangın

Dikili'ye 20 kilometre uzaklıktaki Çandarlı Mahallesi Su Deposu mevkisindeki otlukta, saat 09.00 sıralarında, yangın çıktı.

1 HEKTAR KÜL OLDU

Alevler, kısa sürede yayılırken, olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazözle ekip sevk edildi. Yerleşim yerine 700 metre kadar yaklaşan alevler, ekiplerin müdahalesiyle fazla büyümeden, 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 1 hektarlık otluk küle döndü.

4,5 SAAT SONRA BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

Çandarlı'da, 4,5 saat sonra, 13.30 sıralarında ilk yangının çıktığı yere yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alan Bimeyko Tatil Sitesi yakınlarındaki otlukta ikinci yangın başladı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler, geniş alana yayıldı. Denizköy mevkisi yönüne ilerleyen alevlere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazözle ekipler, müdahale etti. Bölgede söndürme çalışmaları sürdürülürken, alevlerin kontrol altında olduğu bildirildi. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.