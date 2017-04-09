Dikili'den Midilli'ye feribot seferi düzenlenecek

İzmir Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, yaptığı açıklamada, Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferi konması için yürüttükleri çalışmada başarı sağladıklarını, seferlerin 25 Nisan’da başlayacağını belirtti.

30 DAKİKADA SÜRECEK

Türk-Yunan dostluğu ve ticari ilişkiler için büyük önem taşıdığı söyleyen Tosun, şunları kaydetti: "Uzun süredir yapılamayan ve bir daha yapılamaz denilen Dikili-Midilli deniz seferleri 25 Nisan’da yeniden başlayacak. Modern feribotlarla 30 dakika sürecek yolculukla Midilli'ye geçmek mümkün olacak.

SEFERLER SALI GÜNÜ YAPILACAK

Seferler her hafta salı günleri gerçekleştirilecek. Gelecekte seferleri sıklaştırmak istiyoruz. Bu seferlerle binlerce Yunanlı turistin Dikili'ye gelmesini, ilçede kurulan Salı Pazarı'nda alışverişlerini yapmalarını bekliyoruz."