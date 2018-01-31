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Dikiz aynası fikri bir kadının el aynasından çıktı

Günümüzde otomobillerin olmazsa olmazı dikiz aynalarının nasıl kullanılmaya başlandığını hiç düşündünüz mü?

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 13:12..
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Trafiğin bu denli yoğun olmadığı 80'li yıllarda opsiyonel sağ dikiz aynalarını eski otomobillerden çoğumuz hatırlarız. Bu otomobillerin çoğunda sağ dikiz aynası yoktu; aslına bakarsanız gerek de yoktu. Çünkü gerek araç kullanımı gerekse trafik, o yıllarda bu kadar yoğun değildi. Dikiz aynası, yıllar geçtikçe zaruri bir ihtiyaç haline geldi ve tüm otomobillerde standart olarak kullanılmaya başlandı.

İLHAM KAYNAĞI BİR KİTAP

Dorothy Levitt, otomobil yarışlarına katılan ilk İngiliz kadın yarış pilotu. Kariyeri çok sayıda ilk ve çeşitli başarılarla dolu. Deniz sürat motoru da kullanan Levitt, 1906 yılında Napier marka yarış otosuyla saatte 96 mil sürate ulaşarak, kadınlar dalında dünya rekoru kırmayı başardı.

Dikiz aynası fikri bir kadının el aynasından çıktı

Ancak kuşkusuz en önemli başarısı, otomobil tarihine yön vermesi.

Dorothy Levitt, 1909 yılında kadınları otomobil kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayarak yazdığı "Kadın ve Araba" (The woman and the car) isimli kitabında, kadınlara, el aynalarını trafikte arkayı görmek için kullanmalarını önerdi.

Dikiz aynası fikri bir kadının el aynasından çıktı

Bu öneri, otomobil tarihinde bir devrime neden oldu.

Kitap basıldıktan 2 yıl sonra, Amerikalı yarışçı Ray Harroun, onun tavsiyesi doğrultusunda tarihte ilk defa ayna kullanarak Indianapolis'te yapılan yarışta birinci oldu.

Dikiz aynası fikri bir kadının el aynasından çıktı

Özetle, günümüz otomobillerinde elektrikli, ısıtmalı, katlanabilir, karartmalı olarak türlü teknolojilerle donatılan dikiz aynasına yönelik ilk fikir, bir kadının el aynasından çıktı.

Dikiz aynası fikri bir kadının el aynasından çıktı

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