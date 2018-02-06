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Dikmetaş Köyü'ndeki hendekler ortaya çıkarıldı

Terör örgütü PYD/PKK'nın Dikmetaş Köyü'nün tek yolu ile muhaliflerin kontrolünde bulunan Yazıbağ Köyü arasında açtığı hendeğin 3 buçuk metre derinliğinde, 4 kilometre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

AA | 06.02.2018 - 19:38..
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu  güçlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'dan temizlediği, Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Dikmetaş Köyü'nde teröristlerin hendek çalışması yaptığı ortaya çıktı.

4 KM UZUNLUĞUNDA

Terör örgütü PYD/PKK'nın Dikmetaş Köyü'nün tek yolu ile muhaliflerin kontrolünde bulunan Yazıbağ Köyü arasında açtığı hendeğin 3 buçuk metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

Dikmetaş Köyü'ndeki hendekler ortaya çıkarıldı

HENDEK BURSEYA DAĞI'NA KADAR GİDİYOR

Hendeğin, dün PYD/ PKK'dan temizlenen Sirgaya Tepesi'nden önceki hafta terör örgütünden temizlenen Burseya Dağı'na kadar uzandığı görüldü.

Muhalifler, araçların geçişine imkan sağlamak için Dikmetaş'ın tek yolundaki hendeği iş makineleri yardımıyla toprakla doldurdu.

Dikmetaş Köyü'ndeki hendekler ortaya çıkarıldı

Dikmetaş Köyü'ndeki hendekler ortaya çıkarıldı

Dikmetaş Köyü'ndeki hendekler ortaya çıkarıldı

Dikmetaş Köyü'ndeki hendekler ortaya çıkarıldı

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