Dikmetaş Köyü'ndeki hendekler ortaya çıkarıldı

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Şehit astsubay, Mehmetçik için 'tampon kemer' tasarlamış

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CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var

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FOX spikerleri Kılıçdaroğlu'ndan ümitli değil

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İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

Denizli'de bir apartmanın girişinden bisiklet çalarken güvenlik kamerasına el sallayan şahıs yakalandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ünal Çeviköz ve Eren Erdem PM için aynı oyu alınca bugün kura çekildi. Çeviköz PM'de kaldı.

Şanlıurfa'da girdikleri evdeki kasayı açıp içerisindeki 470 bin liralık altın ve paraları çalan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

470 bin liralık hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Leoparın bin bir zorlukla yakaladığı impalayı, pusuda bekleyen sırtlan mideye indirdi.

Şanlıurfa Siverek'te ölü olarak doğan 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı.

Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ancak tsunami uyarısı yapılmadı.

Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son 4 golde de Burak Yılmaz'ın imzası var.

1 Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim Everton'da henüz golle tanışamayan ve ilk 11'deki yerini kaybeden Cenk Tosun, uyum sorununu atlattıktan sonra kendisini göstereceğini söyledi.

2 SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali Zeytin Dalı Harekatı kapsamında imha edilen terörist Öcalan'ın anıtı, SİHA'lar tarafından tam ağzından vuruldu.

3 CNN Türk yayınında dönek kavgası Tarafsız Bölge'de hukukçu Uğur Poyraz ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu arasındaki 'dönek' polemiği stüdyoyu gerdi.

4 Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden PM üyeliğine seçilen Sera Kadıgil, ilk iş olarak geçmiş dönemlerde attığı tweet'leri temizledi.

5 İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor CHP'deki delege sistemini araştıran İsmail Küçükkaya, böyle bir yapıdan iktidara alternatif çıkma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu söyledi.

6 Afrin'deki sivil kıyafetli teröristler Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 970 terörist öldürülürken, büyük kayıp veren örgüt, Avrupa'dan destek almak için sivil yalanına sığınıyor.