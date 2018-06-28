taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.692
USD
4,6097
EURO
5,3417
ALTIN
185,55
PETR
77,8100

Dilan Çiçek Deniz ABD'de imzayı attı

Dilan Çiçek Deniz, dünyaca ünlü modellerle aynı mankenlik ajansına katıldı.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 13:26..
  1. Haberler
  2. Magazin

DD

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in şöhreti, yakında Türkiye sınırlarını aşacak. Sevgilisi Furkan Andıç'la geçen günlerde dil ve oyunculuk eğitimi için ABD'ye giden 23 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, burada gurur verici bir sözleşmeye imza attı.

İMZALAR ATILDI

Deniz, aralarında Isabeli Fontana gibi birçok Victoria's Secret meleği ve Nina Agdal'ın da bulunduğu dünyaca ünlü modellerle aynı mankenlik ajansıyla sözleşme imzaladı.

GLOBAL REKLAMLARDA ROL ALACAK

Dilan Çiçek Deniz, ajansın Los Angeles şubesindeki yetkililerle imzaladığı anlaşma sayesinde, dünyaca ünlü birçok markanın global reklamlarında boy gösterme şansı bulacak.

Dilan Çiçek Deniz ABD'de imzayı attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

106
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

85
Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

316
Perinçek CHP oylarını analiz etti

Perinçek CHP oylarını analiz etti

164
Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

159
Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

57
CHP'liler kendi iddialarını yalanladı

CHP'liler kendi iddialarını yalanladı

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM