Dilan Çiçek Deniz ABD'de imzayı attı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in şöhreti, yakında Türkiye sınırlarını aşacak. Sevgilisi Furkan Andıç'la geçen günlerde dil ve oyunculuk eğitimi için ABD'ye giden 23 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, burada gurur verici bir sözleşmeye imza attı.

İMZALAR ATILDI

Deniz, aralarında Isabeli Fontana gibi birçok Victoria's Secret meleği ve Nina Agdal'ın da bulunduğu dünyaca ünlü modellerle aynı mankenlik ajansıyla sözleşme imzaladı.

GLOBAL REKLAMLARDA ROL ALACAK

Dilan Çiçek Deniz, ajansın Los Angeles şubesindeki yetkililerle imzaladığı anlaşma sayesinde, dünyaca ünlü birçok markanın global reklamlarında boy gösterme şansı bulacak.