Dilan Çiçek Deniz Furkan Andıç'la eğlendi

Çukur dizisinin ‘Sena’sı, 2014 Miss Turkey İkinci Güzeli Dilan Çiçek Deniz, 1 ay önce 2 yıllık aşkı Okan Can Yantır’dan ayrılmıştı. Neden olarak dizide Aras Bulut İynemli ile oynadığı sevişme sahneleri gösterilmişti.

SABAHA KADAR DANS ETTİLER

Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Emirgan’daki kulüp Gizli Kalsın’da arkadaşları ile eğleniyordu. Mekana geç saatlerde Furkan Andıç geldi. İkili önce sohbet, sonra sabaha kadar sarmaş dolaş dans etti. Ayrılırken yine görüşmek için sözleştiler ve birbirlerine telefon numaralarını verdiler.