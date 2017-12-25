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Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafı

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç dudak dudağa görüntülendi.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 08:25..
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Show TV’deki ‘Çukur’un ‘Sena’sı, 2014 Miss Turkey İkinci Güzeli Dilan Çiçek Deniz, 1 ay önce 2 yıllık aşkı Okan Can Yantır’dan ayrılmıştı. Neden olarak dizide Aras Bulut İynemli ile oynadığı sevişme sahneleri gösterilmişti.

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafı

SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN GİTTİLER

Dilan Çiçek Deniz’in geçen hafta da Kanal D’deki ‘Meryem’in ‘Savaş’ı Furkan Andıç ile yeni bir maceraya yelken açtığı söylenmişti. İki ünlü oyuncu, dün ‘Ahtapot Gönüllüleri’nin düzenlediği ‘Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe’ kampanyasına katıldı.

AŞKA GELDİLER

Bir grup hayvansever ile İstanbul Ömerli’ye gittiler. Sokak köpeklerine kulübe yaptılar. Sonra da aşka gelip dudak dudağa öpüştüler.

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafı

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