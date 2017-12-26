Dilan Çiçek Deniz'den Furkan Andıç açıklaması

Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisinden ayrılan Dilan Çiçek Deniz’in yalnızlığı kısa sürdü. “Çukur” dizisinin başrol oyuncusu, aradığı aşkı “Meryem”in Savaş’ı Furkan Andıç’ta buldu.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Yaklaşık üç hafta önce başlayan beraberlik, ikilinin sokak hayvanlarına destek amacıyla düzenlenen bir etkinlikte yaşadığı romantik anlarla ortaya çıktı. Sokak Köpekleri için 100 Kulübe kampanyası için gittikleri Ömerli’de hayranları tarafından öpüşürken görüntülenen çift, ilişkiyi doğruladı.

"BİRBİRİMİZİ TANIMA AŞAMASINDAYIZ"

Deniz, yeni beraberliğiyle ilgili şunları söyledi: “Furkan’la birbirimizi yeni yeni tanıyoruz. Ama çok fazla ortak noktamız var. Birlikte olduğumuz anlardan çok keyif alıyoruz. Bir yandan da çok gurur duyduğum bir projenin içindeyim. Şu anda hayatımın mutlu bir dönemindeyim diyebilirim.”