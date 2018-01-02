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Dilan Çıtak da Tatlıses oldu

Dilan Çıtak olarak tanınan genç şarkıcı artık Dilan Tatlıses olarak anılacak.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 09:07..
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Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’in soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı.

"DİLAN İBRAHİM'İN KIZI"

Asliye Hukuk Mahkemesi, davada Dilan’ın teyzesi Hülya Kulakçı‘yı tanık olarak dinledi. Kulakçı, “Davacı ses sanatçısı İbrahim Tatlıses’in kızıdır. Ancak davacının annesi ile İbrahim Tatlıses resmi evli olmadı. Bu nedenle Dilan, annesinin sonradan evlendiği Cem Çıtak’ın soyadını almıştır. Dilan’ın babası İbrahim Tatlıses olduğundan o da babasının soyadını kullanmak istemektedir” dedi. Tanık ifadesinin ardından mahkeme, Dilan’ın “Soyadı değişikliği ve düzeltilmesi” talebini kabul ederek şarkıcının soyadının Tatlıses olarak değiştirilmesine karar verdi.

"YENİ YILDA TATLISES OLACAĞIM"

Yılbaşı gecesi nişanlısı Levent Dörter ile sahneye çıkan Dilan, “Yeni yılda Tatlıses olacağım” demişti. Dilan Çıtak sahne kıyafetiyle dikkat çekti.

Dilan Çıtak da Tatlıses oldu

Dilan Çıtak da Tatlıses oldu

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