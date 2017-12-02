Dilan Deniz Çiçek'ten öpüşme sahnesi eleştirilerine cevap

Çukur dizisinde Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli (Yamaç Koçovalı) ile yakınlaştıkları sahneler hakkında konuştu.

"GÜNLÜK HAYATTA OLAN BİR ŞEY..."

Deniz, "Zaten günlük hayatta olan bir şeyi sırf herkesin içinde yapıyorsun diye neden tartıştıklarını anlamıyorum. Yakın zamanda bir haber okudum; bir çift, insan içinde öpüştü diye linç edilmiş.

NEDEN VAHŞETİ BU KADAR SEVİYORUZ

Neden salt sevgiden korkup, vahşeti bu kadar seviyoruz? Sait Faik’in dediği gibi: ‘Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.'" ifadelerini kullandı.