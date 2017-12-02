taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9140
EURO
4,6559
ALTIN
161,13
PETR
63,6100

Dilan Deniz Çiçek'ten öpüşme sahnesi eleştirilerine cevap

Dizideki öpüşme sahnelerinin çok abartıldığını ifade eden oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bunların günlük hayatta da olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 16:01..
  1. Haberler
  2. Magazin

Çukur dizisinde Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli (Yamaç Koçovalı) ile yakınlaştıkları sahneler hakkında konuştu.

"GÜNLÜK HAYATTA OLAN BİR ŞEY..."

Deniz, "Zaten günlük hayatta olan bir şeyi sırf herkesin içinde yapıyorsun diye neden tartıştıklarını anlamıyorum. Yakın zamanda bir haber okudum; bir çift, insan içinde öpüştü diye linç edilmiş.

Dilan Deniz Çiçek'ten öpüşme sahnesi eleştirilerine cevap

NEDEN VAHŞETİ BU KADAR SEVİYORUZ

Neden salt sevgiden korkup, vahşeti bu kadar seviyoruz? Sait Faik’in dediği gibi: ‘Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.'" ifadelerini kullandı.

Dilan Deniz Çiçek'ten öpüşme sahnesi eleştirilerine cevap

İlginizi Çekebilir
Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile evlilik sözleşmesi yapmış
Reza Zarrab'ın yakın ailesindeki birçok ismin mal varlıklarına el konulurken eşi Ebru Gündeş'in mallarına dokunulmaması dikkat çekmişti.
Cengiz Abazoğlu, Demet Evgar'a fotoğraf sildirtti
Modacı Cengiz Abazoğlu, Demet Evgar'ın da paylaştığı fotoğrafı photoshoplayarak sosyal medya hesabında paylaştı. Demet Evgar paylaşımını sildi.
Serdar Ortaç ve eşi sokakta aşka geldi
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eşiyle gittiği bir mekan çıkışında görüntülendi.
Alişan'ın cilt bakımı pişmanlığı
Cilt bakımı yaptırırken çektiği fotoğrafları paylaşan Alişan, canının yandığını belirterek "Sakın böyle bir şey yaptırmayın." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İşte Reza Zarrab'ın el konulan mal varlığı

İşte Reza Zarrab'ın el konulan mal varlığı

245
Fikret Orman: Reza Zarrab'ın GBT'sine mi baksaydım

Fikret Orman: Reza Zarrab'ın GBT'sine mi baksaydım

111
Beyaz Saray'ı fareler bastı

Beyaz Saray'ı fareler bastı

81
Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

141
İsrail, Suriye'deki İran üssünü vurdu

İsrail, Suriye'deki İran üssünü vurdu

137
Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

108
Hadise'nin klip aşkı gerçek oldu

Hadise'nin klip aşkı gerçek oldu

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM