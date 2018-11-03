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Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç ayrıldı

Yaklaşık 1 yıldır beraber olan Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, sürpriz bir karar ile ilişkilerini noktaladı.

Haber Merkezi | 03.11.2018 - 11:06..
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Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç ayrıldı

Geçtiğimiz yıl beraberliklerini bir öpücük karesi ile ilan eden Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, yollarını ayırdı.

Sürpriz bir karar ile ayrılma kararı alan ikili, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde kol kola görüntülenmişti.

FOTOĞRAFLARI İLGİ GÖRMÜŞTÜ

İyi giden ilişkilerini niçin sonlandırdıkları belli olmayan ikilinin, özellikle paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi görmüştü.

Öte yandan her iki taraftan da ayrılık açıklaması yapılmadı.

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç ayrıldı

HEPSİ BOŞTA

Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Okan Can Yantır ile bir araya gelen Sıla, Ahmet Kural ile tartışarak ayrılmıştı.

Dilan Çiçek Deniz de bu buluşmanın ardından Okan Can Yantır ile olan ilişkisini noktalayarak Furkan Andıç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yaşananların ardından Ahmet Kural ile Sıla yeniden ayrıldı.

Ayrılık kararından sonra Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç da ayrıldı.

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Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç ayrıldı

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