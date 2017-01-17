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Dilay Gül'ün katiline müebbet hapis cezası

Bolu’nun Gerede ilçesinde sınıf arkadaşı 21 yaşındaki Dilay Gül’ü 19 bıçak darbesiyle öldüren Uğur Aydemir'e müebbet hapis cezası verildi

17.01.2017 - 17:20
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Bolu’nun Gerede ilçesinde üniversite öğrencisi Dilay Gül’ü arkadaşlık isteğini kabul etmediği gerekçesiyle 2015 yılında öldüren sınıf arkadaşı Uğur Aydemir’in karar duruşması görüldü.

Dilay Gül'ün katiline müebbet hapis cezası

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan Uğur Aydemir, mahkemede, “hasta olmasaydım ben bu cinayeti işlemezdim. Benim de annem ve kız kardeşim var. Bakırköy’e gidip tedavi olmak istiyorum” dedi.

GÜL'ÜN ANNESİ KATİLİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Sanık Uğur Aydemir’in savunmasının ardından mahkeme heyetinin verdiği ara sırasında, Dilay Gül’ün annesi Tülay Tuncel ayağa kalkarak sanığın üzerine yürüdü. Anne Tülay Tuncel, “Adi herif. Palavralarını kes artık” diyerek Uğur Aydemir’in yüzüne tükürdü. Avukatlar tarafından sakinleştirilerek dışarı çıkarılan Tuncel, mahkeme heyetinin kararı için tekrar adliye salonuna alındı.

Dilay Gül'ün katiline müebbet hapis cezası

Mahkeme heyeti, Uğur Aydemir’in cinayeti canavarca hisle yapmadığına kanaat getirerek, sanığa “kasten adam öldürme” suçunu işlediği, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin amaç ve saiki ile failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alarak müebbet hapis cezası verdi.

Karar sonrasında, avukatlarıyla birlikte dışarı çıkan Dilay Gül’ün annesi Tülay Tuncel’in ilk defa yüzünün az da olsa güldüğü görülse de yaptığı açıklamada, “her ne olursa olsun benim kızım geri gelmeyecek. Anne kapıyı aç ben geliyorum demeyecek” dedi.

Dilay Gül'ün katiline müebbet hapis cezası

Mahkeme sonrasında açıklama yapan avukat Leyla Süren ise, “ağırlaştırılmış müebbet cezası için kararı temyize götüreceğiz” şeklinde konuştu.

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