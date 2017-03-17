Dilek Doğan davasından karar çıktı

2011'de tek taraflı ateşkes ilan eden fakat silah bırakmayı gerçekleştirmeyen terör örgütü 8 Nisan'a kadar bu süreci tamamlayacak.

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Van'da 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir kargo firmasında yapılan aramada, paketin içinde 15 kilo 540 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.