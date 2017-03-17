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Dilek Doğan davasından karar çıktı

Küçük Armutlu’daki evinde Dilek Doğan’ı vuran polise “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten” 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

17.03.2017 - 17:53
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ASD

İstanbul, Sarıyer’deki Küçük Armutlu’da evine yapılan polis baskınında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Dilek Doğan’ın öldürülmesiyle ilgili davanın 7. ve son duruşması İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Dilek Doğan’ı vuran polise “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten” 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık polis memuru Y.M ile Dilek Doğan'ın ailesi katıldı.

Daha önceki duruşmalarda çıkan olaylar sebebiyle kapalı görülen duruşmaya izleyici alınmadı.

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