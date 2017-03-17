Dilek Doğan davasından karar çıktı

İstanbul, Sarıyer’deki Küçük Armutlu’da evine yapılan polis baskınında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Dilek Doğan’ın öldürülmesiyle ilgili davanın 7. ve son duruşması İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
Dilek Doğan’ı vuran polise “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten” 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık polis memuru Y.M ile Dilek Doğan'ın ailesi katıldı.
Daha önceki duruşmalarda çıkan olaylar sebebiyle kapalı görülen duruşmaya izleyici alınmadı.