Dilek Hanif THY'nin yeni kıyafetlerini beğenmedi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'a yapılacak yeni havalimanı için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sosyal medyada tanıtılan yeni üniformalar beğeni yağmuruna tutuldu.

Modacı Dilek Hanif ise 2012 yılında uzun etek boyu, fesi ve tercih edilen kumaşları ile THY için tasarladığı üniformaları unutarak yeni kıyafetleri beğenmediğini açıkladı.

HAKAN GEÇMİŞİ HATIRLATTI

Gazeteci Ahmet Hakan, Hanif'in kabin memurlarının kıyafetlerini beğenmemesi üzerine, "Türk Hava Yolları’nın kabin memurları için yaptırdığı yeni kıyafetlere baktım:

Gayet zarif, gayet vakur, gayet hoş, gayet sade ve gayet kararında... Kıyafetlerde...

Zerre kadar yapmacıklık yok, gereksiz bir gönderme yapma çabası yok, yerelleştireceğim diye gülünçleştirme yok.

Baktım, Dilek Hanif adlı modacımız bu kıyafetlere burun kıvırıyor.





"TÜRK MİLLETİNİ BİRLEŞTİRDİNİZ"

Niye? Neymiş efendim... Bu işi kendisi gibi bir Türk modacı yapmalıymış. Niye yabancıya verilmiş. Bir yerli tasarımcı olarak çok zoruna gitmiş. Falan filan...

E Sayın Dilek Hanif! Türk Hava Yolları geçmişte bu işi size vermedi mi? Verdi! Peki, siz ne yaptınız? “Cihanyandı Kanlı Nigar” müsameresine kostüm hazırlar gibi hazırladınız kabin görevlilerinin kostümlerini... Yaptığınız o kıyafetleri beğenen bir tek kişi bile çıkmadı.

Yahu siz ortadan ikiye bölünmüş Türk milletini resmen birleştirmiştiniz yaptığınız o kıyafetlerin berbat olduğu konusunda.

İnsan o olayı anımsar da...

“Ben şimdi bu topa hiç girmeyeyim” falan der yahu!"







