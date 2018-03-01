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Dilek Öcalan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası

HDP'li Öcalan, 'terör örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

DHA | 01.03.2018 - 14:12..
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HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın Viranşehir ilçesinde katıldığı bir cenaze törenini nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davanın duruşması, Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

CEZA ERTELENMEDİ

Mahkeme, HDP'li Öcalan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, ertelemeye yer olmadığına karar verdi.

Dilek Öcalan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası

"ÖLDÜREREK BİTİREMEZSİNİZ"

Dilek Öcalan, PKK'lı teröristin cenazesinde yaptığı açıklamalarda "Kürt halkını öldürerek bitiremezsiniz. Bir adım dahi geri atmadan bu mücadeleye devam edeceğiz, bunu herkesin bilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Dilek Öcalan PKK'lı cenazesine katıldı VİDEO

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