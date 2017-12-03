Konya'nın en işlek bölgesi Nalçacı caddesinde bir alışveriş merkezinin bulunduğu kavşakta, kırmızı ışıkta duran sürücülerin yanına yaklaşıp, para isteyen bir kişi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Fark edince, kayıt eden kişiye tepki gösterdi.

Dilenci: İstiyorum veren verir, vermeyen vermez

"EKMEĞİME MANİ OLMAKTAN UTANMIYOR MUSUN"

Çevredekilerin ' 'Biraz önce topallıyordun ama şimdi topallamıyorsun. İnsanları niye kandırıyorsun?", "Elin, ayağın tutmuyor mu, çalışamaz mısın? Bu yaptığından utanmıyor musun?.'' soruları üzerine dilenci, ''Cezaevinden çıktım. Denetim serbestlikteyim. Çalışamıyorum. İstiyorum veren verir, vermeyen vermez. Ekmeğime mani olmaktan sen utanmıyor musun?.'' dedi.

Dilenci, tepkiler üzerine hızla caddeden uzaklaşıp, gözden kayboldu.