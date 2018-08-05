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Dilenci kadın turiste saldırdı: Kocama baktın

Mudanya'da feribot iskelesinde bir kadın önce para istediği ardından da kocasına baktığını iddia ettiği turist kadını darp etti.

Haber Merkezi | 05.08.2018 - 11:03..
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde feribot iskelesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kadın, Bursa'yı ziyarete gelen başka bir kadından para istedi.

PARA ALAMAYINCA "KOCAMA BAKTIN" DEDİ, SALDIRDI

Kadın, turist kadının para vermemesi üzerine 'kocama baktın' diyerek saldırdı. Darp edilen turist, çevrede bulunan vatandaşlardan ve polislerden yardım istedi.

Turist kadının 'polis yok mu' diye bağırması üzerine saldırgan kadın olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı

Dilenci kadın turiste saldırdı: Kocama baktın VİDEO

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