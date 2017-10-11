Dilenci operasyonunda sürpriz evlilik teklifi

Çanakkale Belediyesi'nde zabıta memuru Çakıroğlu, 8 aydır birlikte olduğu ve aynı kurumda çalıştığı Karayol'a ilginiç bir yöntemle evlenme teklifinde bulundu.

SEVGİLİSİ ŞAŞIRDI

Çakıroğlu'nun çalışma arkadaşları, Karayol'a bir otelde dilenci operasyonu olduğunu ve oraya gitmesi gerektiğini söyledi. Adrese giden Karayol, karşısında dilenci yerine erkek arkadaşı Çakıroğlu'nu görünce şaşırdı.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE 'EVET' DEDİ

Çakıroğlu, Karayol'un önünde diz çökerek, alkışlar eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklif etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Buket Akyol, Rüştü Çakıroğlu'nun evlilik teklifini 'evet' diyerek, kabul etti.





















