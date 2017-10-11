taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.927
USD
3,6737
EURO
4,3525
ALTIN
152,17
PETR
56,4600

Dilenci operasyonunda sürpriz evlilik teklifi

Çanakkale Belediyesi'nde görev yapan zabıta memuru Rüştü Çakıroğlu, meslektaşı Buket Karayol'a operasyon bahanesiyle evlilik teklif etti.

11.10.2017 - 18:13
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çanakkale Belediyesi'nde zabıta memuru Çakıroğlu, 8 aydır birlikte olduğu ve aynı kurumda çalıştığı Karayol'a ilginiç bir yöntemle evlenme teklifinde bulundu.

SEVGİLİSİ ŞAŞIRDI

Çakıroğlu'nun çalışma arkadaşları, Karayol'a bir otelde dilenci operasyonu olduğunu ve oraya gitmesi gerektiğini söyledi. Adrese giden Karayol, karşısında dilenci yerine erkek arkadaşı Çakıroğlu'nu görünce şaşırdı.

Dilenci operasyonunda sürpriz evlilik teklifi

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE 'EVET' DEDİ

Çakıroğlu, Karayol'un önünde diz çökerek, alkışlar eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklif etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Buket Akyol, Rüştü Çakıroğlu'nun evlilik teklifini 'evet' diyerek, kabul etti.

Dilenci operasyonunda sürpriz evlilik teklifi

Dilenci operasyonunda sürpriz evlilik teklifi

Dilenci operasyonunda sürpriz evlilik teklifi

Dilenci operasyonunda sürpriz evlilik teklifi

Dilenci operasyonunda sürpriz evlilik teklifi

Dilenci operasyonunda sürpriz evlilik teklifi

İlginizi Çekebilir
Ağrı'dan kartpostallık görüntüler
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
Kadın FETÖ'cünün 'başımı açarım' ifadesi
Tekirdağ'da devam eden FETÖ davasında tutuksuz sanık Romanya'daki örgüt üyelerinin 'Gülen isterse başımı açarım' dediklerini söyledi.
Milli Radar MİLDAR, envanterde
Türkiye'nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter-MİLDAR'ın kabul işlemleri tamamlandı.
İzmir'de sahte içki operasyonu
İzmir'de düzenlenen operasyonda, pidecinin deposunda 1 ton sahte içki bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
John Bass'ın davetine kimse katılmadı

John Bass'ın davetine kimse katılmadı

344
Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

34
Sırp Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

Sırp Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

229
Panama hakem hatasıyla Dünya Kupası'nda

Panama hakem hatasıyla Dünya Kupası'nda

18
John Bass'in sözlerini yalanlayan üs haritası

John Bass'in sözlerini yalanlayan üs haritası

125
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

150
Novi Pazar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Novi Pazar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

162
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM