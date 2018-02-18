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Dilenciden 6 bin 210 lira çıktı

Konya'da, zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üst aramasında 6 bin 210 lira ele geçirildi.

AA | 18.02.2018 - 11:23..
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, merkez Karatay ilçesi Mevlana ve Şerafettin caddelerinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Trafik ışıkları ve cami önlerinde dilencilik yapanlara yönelik şikayetleri değerlendiren ekipler, R.T'yi takibe aldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

R.T'yi durdurup üst araması yapan ekipler, dilencinin taşıdığı poşette 6 bin 210 lira ele geçirdi. Dilenciye, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.

Dilenciden 6 bin 210 lira çıktı

Vatandaşların iyi niyetini suistimal eden, kavşak, cadde ve bulvarlarda sürücülere rahatsızlık vererek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren dilencilere yönelik çalışmalar devam edecek. .

Dilenciden 6 bin 210 lira çıktı

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