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Dilencilikten kazandıklarıyla aldıkları kokaini satarken yakalandılar

İstanbul’da dilenerek kazandıkları parayla 100 bin lira değerinde kokain alıp Konya’da satmaya çalışırken yakalanan Serkan D. tutuklanırken, eşi serbest bırakıldı.

İHA | 13.06.2018 - 12:27..
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Konya’da yaşayan Serkan (38) ve eşi Arzu D. (38) yanlarına 2 çocuklarını da alarak bir süre önce dilencilik yapmak için İstanbul’a gitti.

İstanbul’da dilenen aile elde ettikleri para ve kendi altınlarını vererek 220 gram kokain alıp, satmak için Konya’ya döndü.

Dilencilikten kazandıklarıyla aldıkları kokaini satarken yakalandılar

KOKAİN KIZLARININ ÇANTASINDAN ÇIKTI

Otogarda Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan ailenin üzerinde yapılan aramada küçük kızlarının el çantasında 100 bin lira değerinde kokain ele geçirildi.

Serkan ve eşi Arzu D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede kokainin kendisine ait olduğunu söyleyen Serkan D. tutuklanırken eşi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Dilencilikten kazandıklarıyla aldıkları kokaini satarken yakalandılar



Dilencilikten kazandıklarıyla aldıkları kokaini satarken yakalandılar

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