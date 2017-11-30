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Dilencilerden gazetecilere haber tepkisi

Antalya Manavgat'ta operasyon düzenlenen dilenciler gazetecilere "sizin yüzünden bizi alıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

İHA | 30.11.2017 - 19:00..
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Dilencilerden gazetecilere haber tepkisi

Manavgat’ın en işlek caddeleri olan Antalya ve İbrahim Sözen Caddelerinde kucaklarında çocuklarla duygu sömürüsü yapıp para toplayan dilencilere yönelik Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince operasyon düzenlendi.

3 DİLENCİYE CEZA KESİLDİ

Yapay Şelale ve Anadolu İmam Hatip Lisesi kavşağı arasında gerçekleştirilen operasyonda 2’si bebek arabalı 3 kadın dilenci, tarihi köprü üzerinde saz çalarak para toplayan 1 kişi ve Kanserliler ve Engelliler Derneği adına dergi satarak para toplayan 1 Rus uyruklu kadın hakkında idari para cezası uygulandı.

GAZETECİLERE İLGİNÇ TEPKİ

Operasyon sırasında zabıtalar tarafından alınarak para cezası uygulanan yaşlı bir dilenci, görüntü alan basın mensuplarını suçlayarak "Bizi sizler yüzünden alıyorlar. Bizi çekip haber yaparak para kazanıyorsunuz. Bizim üzerimizden kazandığınız para haram olsun" dedi.

Diğer taraftan idari para cezası uygulandıktan sonra bırakılan dilenci kadınların hiç vakit kaybetmeksizin caddede yeniden dilenmeye başladıkları gözlendi.

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