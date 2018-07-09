Bisikletten düşme taktiğiyle dilencilik yapıyor

1 Kamudaki nitelikli hekimlere özel ücret düzenlemesi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, nitelikli hekimlerin kamudan özel sektöre ve yurt dışına gidişini engellemek için döner sermaye tavan ücretlerinde 5 kat artış yapılacağını açıkladı.

2 Filistinli nineden Erdoğan’a ’Kudüs’ çağrısı Filistin’de 88 yaşındaki kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, “Kudüs size emanet. Kudüs’ü Kurtarın.” dedi.

3 Türkiye’nin görülmesi gereken adaları Karadan uzak olunca ister istemez kendine has bir havası da oluyor adaların. Çok bilinmediği zaman da kıymeti başka oluyor. İşte Türkiye'nin görülmesi gereken adaları...

4 Şeyma Subaşı'na göre ünlü olmak yorucu Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin tuvalete bile geldiğini ifade eden Şeyma Subaşı, çok konuşulan biri olmanın zor olduğunu söyledi.

5 En büyük oyuncak müzesine yoğun ilgi Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı oyuncak müzelerinden olan Oyuncak Müzesi'ni, açıldığı günden bu yanan 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

6 Soma maden faciası duruşması ertelendi Soma maden faciası davasında duruşmanın ertelenmesi nedeniyle karar çarşamba günü açıklanacak.