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Bisikletten düşme taktiğiyle dilencilik yapıyor

Adana’da bisikletten düşüp hasta numarası yaparak vatandaşların duygularını sömüren bir kişi kameralara yakalandı.

İHA | 09.07.2018 - 09:53..
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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki otoyolda meydana geldi.

BİLEREK BİSİKLETTEN DÜŞÜYOR

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bisikletiyle yolda ilerleyen bir kişi, sağını solunu kontrol edip ilerlerken bisikletten düşüyor.

Bisikletten düşme taktiğiyle dilencilik yapıyor

PARASINI ALIP YOLA DEVAM EDİYOR

Yardıma gelen olmayınca yerden kalkıp biraz daha ilerleyen şahıs birinin kendisine doğru geldiğini görünce tekrar kendini yere atıyor. Motoruyla ilerleyen vatandaş şahsa yardım ederek onu yerden kaldırıyor. Vatandaştan para alan şahıs bisikletini de yanına alarak oradan ayrılıyor.

Bisikletten düşme taktiğiyle dilencilik yapıyor

ÖZELLİKLE LÜKS ARAÇLARIN ÖNÜNDEYKEN DÜŞÜYOR

Olayı gören başka bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde adamın bisikletiyle gelip etraftan geçen özellikle lüks araçların önünde bisikletten düşme numarası yaparak duygularını sömürüp para istediği öğrenildi.

Bisikletten düşme taktiğiyle dilencilik yapıyor

Bisikletten düşme taktiğiyle dilencilik yapıyor

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