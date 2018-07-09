Bisikletten düşme taktiğiyle dilencilik yapıyor

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki otoyolda meydana geldi.
BİLEREK BİSİKLETTEN DÜŞÜYOR
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bisikletiyle yolda ilerleyen bir kişi, sağını solunu kontrol edip ilerlerken bisikletten düşüyor.
PARASINI ALIP YOLA DEVAM EDİYOR
Yardıma gelen olmayınca yerden kalkıp biraz daha ilerleyen şahıs birinin kendisine doğru geldiğini görünce tekrar kendini yere atıyor. Motoruyla ilerleyen vatandaş şahsa yardım ederek onu yerden kaldırıyor. Vatandaştan para alan şahıs bisikletini de yanına alarak oradan ayrılıyor.
ÖZELLİKLE LÜKS ARAÇLARIN ÖNÜNDEYKEN DÜŞÜYOR
Olayı gören başka bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde adamın bisikletiyle gelip etraftan geçen özellikle lüks araçların önünde bisikletten düşme numarası yaparak duygularını sömürüp para istediği öğrenildi.