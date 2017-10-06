Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki dilencilere yönelik uyugulama yaptı.

Zabıta timleri, Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'deki Hal Vezir Camisi çevresinde denetimlerinde, zihinsel engelli kızı N.K. (39) ile dilenen A.K'yi (63) yakaladı.

309 BİN LİRA

Zabıtalar, A.K'nin üst aramasında 85 lira nakit parayla 32 banka hesap cüzdanı ele geçirdi. Dilenci A.K'nin hesaplarında yapılan incelemede bankalarda 309 bin lira parası olduğu ortaya çıktı.

Kabahatler Kanunu'na göre dilencilik yapan kişilere 50'şer lira para cezası kesildi.

Dilenciler, yapılan işlemlerin ardından polis ekiplerine teslim edildi.

Dilencinin banka hesaplarında 309 bin lira çıktı VİDEO





