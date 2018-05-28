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Dilencinin bir günlük kazancı 370 lira

Mersin’in Toroslar ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden 370 TL para çıktı.

İHA | 28.05.2018 - 12:06..
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Mersin’in merkez Toroslar Belediyesi, ilçede halkın duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor. Bu kapsamda, dilencilere yönelik operasyonlarını artıran Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kaşlı Mahallesi’nde Suriye uyruklu bir kişiyi, dilenirken yakaladı. Şahsın üzerinden 370 TL çıkması, zabıta ekiplerini bile şaşkına çevirdi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Hakkında işlem yapmak için Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen şahsın üzerinden çıkan paralara el konuldu. Şahsa ise Kabahatler Kanuna istinaden para cezası uygulandı.

Dilencinin bir günlük kazancı 370 lira

"İHBAR HATTINI ARAYIN"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, dilencilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaların devamı için vatandaşlarla işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti. Tuna, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, dini ve manevi duyguları istismar ederek, dilenciliği meslek haline getiren kişilere itibar etmemeleridir.Ve bu kişilerle karşılaştıklarında Belediyemizin 322 72 00 numaralı telefonunu veya ‘Alo 153’ Zabıta Hattını arayarak, bilgi vermeleridir" dedi.

Dilencinin bir günlük kazancı 370 lira

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