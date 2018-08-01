Dilencinin itirafı: Günlük 500 lira götürüyorum

Kızılay Meydanı’nda dilencilik yapan yaşlı bir kadının vatandaşlarla sohbeti telefonla kayıt altına alındı.
Dilenci kadının yanına yaklaşan vatandaş, "Teyze Ramazan ayında günlük ne kadar kazanıyorsun? Kaç saat çalışıyorsun?" sorularını sordu.
Dilenciden itiraf: Günde 500 lira götürüyorum VİDEO
KAZANCINDAN PEK DE MEMNUN DEĞİL
Yaşlı dilenci ise bu sorulara memnuniyetsiz şekilde cevap vererek, "Öğlene kadar çalışıyorum ve günlük 500 lira götürüyorum." dedi.
Telefonunun kamerasıyla o anları kaydeden vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Hızla yayılan görüntülerde dilenci kadın büyük tepki gördü.