Dilencinin itirafı: Günlük 500 lira götürüyorum

Başkan Erdoğan: Tehdit ifadeleri bir şey kazandırmaz

Maicon'un satılmasını isteyen Fatih Terim, Mustafi, Zapata ya da Kjaer'den birinin alınmasını talep etti.

Galatasaray'da Maicon'un yerine 3 aday var

Hakkari Yüksekova üssündeki eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya PKK'lı kalleşlerin önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile birlikte şehit oldu.

Kaliforniya'da bir yangın daha çıktı

Yüksekova'da PKK'lı hainlerin düzenlediği alçak saldırıda şehit olan anne ve bebeğin cenazelerinin uğurlandığı törende, baba Serkan Karakaya'nın üzüntüsü yürekleri dağladı.

CHP tarafından Meclis'e taşınan HDP'nin Kandil ayağı 11 aylık bebek ile annesini katletti, Kemal Kılıçdaroğlu önce sessizliğe büründü, saatler sonra da 'kınıyorum' dedi.

1 Hulusi Akar'dan intikam sözü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü tarafından öldürülen 11 aylık asker bebeği ve eşi için intikam yemini etti.

2 Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı Gülşen, Instagram hesabından bir babanın oğluna şiddet uyguladığı videoyu yayınladı. Ünlü sanatçı, görüntülerdeki kişiyi bulana 10 bin TL ödül vereceğini söyledi.

3 Meksika'da 97 yolculu uçak düştü Durango eyaletinde bir yolcu uçağı, havalandıktan bir süre sonra düştü.

4 ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı ÖSYM'nin bu sene ilk kez düzenlediği YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası tercih kılavuzu yayınlandı.

5 İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak Aydın'da kendini asarak intihar girişiminde bulunan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Cem Durmuş'un organları bağışlandı.

6 Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonrası yerle bir olan Nusaybin, devletin yatırımlarıyla birlikte adeta yeniden doğdu.