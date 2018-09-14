taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1027
Euro
7.13795
Altın
1204.836
Borsa
95739.59
Gram Altın
237.024

Dilencinin üzerinden çıkan paralar şaşırttı

İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalanan yabancı uyruklu bir dilencinin üzerinde, döviz bürolarında bile olmayan on beş farklı birimde para bulundu.

İHA | 14.09.2018 - 13:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Azeri uyruklu dilencinin üzerinden 2 bin 500 Türk Lirasının yanında 530 Euro ve 421 Amerikan doları çıktı.

Dilencinin üzerinden çıkan paralar şaşırttı

PARALAR ELİNDEN ALINDI

Bu paraların yanı sıra dilencinin üzerinde İran Riyali’nin yanında Suudi Arabistan Riyali, Katar Riyalı, Kuveyt Dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Umman Sultanlığına ait Riyal ve Baisa olmak üzere altı Körfez ülkesinin parası bulundu.

Körfez ülkelerine ait paralarla birlikte Lübnan Lirası ve Libya Dinarına da el kondu.

Dilencinin üzerinden çıkan paralar şaşırttı

ZABITANIN ZORLU MESAİSİ

Yerkürenin en kuzeyinde yer alan ülkelerden İsveç’e ait Kron’un yanı sıra dünya haritasında yerini göstermekte zorluk çekilecek Nepal’e ait Rupi de dikkat çeken paralar arasında yer aldı.

Sanskrit alfabesi ile yazılı Hindistan Rupisi ve Kril Alfabesiyle yazılı Rus Rublesi ise diğer dikkat çeken paralar oldu. Dört farklı alfabe (Latin, Arap, Kril, Sanskrit) ile yazılı olan banknotların hangi ülkelere ait olduğunun belirlenmesi için zabıta personeli yoğun mesai harcadı.

Dilencinin üzerinden çıkan paralar şaşırttı

TÜRK LİRASINA ÇEVRİLDİ

El konulan, toplam değeri yaklaşık on iki bin Türk Lirasını bulan dövizler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi hükmü gereği belediye Encümeni Kararıyla kamuya aktarılmak üzere Türk lirasına çevrildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası'na tepki

Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası'na tepki

330
Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

124
Dilek Hanif THY'nin yeni kıyafetlerini beğenmedi

Dilek Hanif THY'nin yeni kıyafetlerini beğenmedi

0
Giresun'daki PKK operasyonunun ayrıntıları

Giresun'daki PKK operasyonunun ayrıntıları

73
Cumhuriyet'in Kandil muhabiri görevinden ayrıldı

Cumhuriyet'in Kandil muhabiri görevinden ayrıldı

56
Mevlüt Çavuşoğlu: ABD müttefik konusunda karar versin

Mevlüt Çavuşoğlu: ABD müttefik konusunda karar versin

137
Boş masa ayarlayan Suriyeli Adem

Boş masa ayarlayan Suriyeli Adem

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM