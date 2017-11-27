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Dilencinin yalanını zabıta bozdu

Antalya'da bacaklarını kullanmayıp, konuşma engelli gibi davranarak dilenen kişinin, belediyeye gelince engeli olmadığı ortaya çıktı.

DHA | 27.11.2017 - 19:07..
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Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi Çarşıiçi Sokak'ta kol ve bacaklarını kullanamayıp, konuşma engelli gibi davranarak yoldan geçenlerden para dilenen bir kişiyi kontrol etmek için belediyenin hizmet binasına getirdi.

BELEDİYEYE GETİRİLDİ YALANI ORTAYA ÇIKTI

Adının S.A. olduğu belirlenen kişi, belediye binasına geldiğinde gerçek, ortaya çıktı. S.A.'nın konuşabildiği, yürüyebildiği ve kollarını kullanabildiği görüldü.
Zabıtanın neden böyle bir yola başvurduğunu sorduğu S.A., "Çalışmak istedim, iş vermediler. Toptancı haline gittim. 'Sana göre iş yok' dediler. Ben de çaresiz kaldım. Dilenme yolunu seçtim" dedi.

Dilencinin yalanını zabıta bozdu

KONTROLE ALINDI, ENGELİ OLMADIĞI BELLİ OLDU

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürü Aydın Turgut, olayla ilgili "Çarşı merkezinde günlük, rutin dilenci kontrolleri yapıyorduk. Bir dilenciye rastladık. Dilenmeye çalışan şahsı, zabıta ekip aracına bindirdik. Adının S.A. olduğunu öğrendiğimiz şahsın kontrollerini yapmak için belediyemize getirdiğimizde hiçbir engelinin olmadığını bize anlattı. Şahıs, iş bulamayınca, dilenme yöntemine başvurduğunu söyledi" diye konuştu.

Dilencinin yalanını zabıta bozdu

Dilencinin yalanını zabıta bozdu

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