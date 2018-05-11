taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.777
USD
4,2553
EURO
5,0785
ALTIN
181,19
PETR
77,4300

Dilenciye 'vurun' diyen zabıta, açığa alındı

Karaman'da vatandaşlara 'Gelin vurun' diyen zabıta memuru, belediye tarafından açığa alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı da zabıta hakkında 'kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlattı

DHA | 11.05.2018 - 12:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana gelen olayda, vatandaşlar, zabıta ekiplerini arayıp, bir kişinin dilencilik yaptığı ihbarında bulundu.

Zabıta ekiplerini görünce kaçmaya başlayan dilenci, uzun bir kovalamaca sonucu çevredekilerin de yardımıyla etkisiz hale getirildi.

Dilenciye 'vurun' diyen zabıta, açığa alındı

DİLENCİYİ GÖSTERİP 'GELİN VURUN' DEDİ

Bu sırada sivil kıyafetli diğer zabıta memuru İbrahim U., çevredekilere dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi gösterip, "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor.'' dedi.

Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı.

Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen İbrahim U., diğer arkadaşının kolundan çekerek, ''Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım." dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.

Dilenciye 'vurun' diyen zabıta, açığa alındı

KALABALIK SALDIRDI

Zabıta memuru İbrahim U., yine çevreye seslenerek, ''Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza.'' dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenciye saldırdı.

Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren İbrahim U.,''50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor.'' dedi.

Ardından dilenci, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi'ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dilenciye 'vurun' diyen zabıta, açığa alındı

ZABITA AÇIĞA ALINDI

Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim U. hakkında  'kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Karaman Belediyesi de İbrahim U.'yu görevden uzaklaştırıp, hakkında idari soruşturma başlattı.

Belediye yetkilileri, zabıta ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gittiğini ve dilenci olduğu ileri sürülen kişinin de ekibe yumruk atıp, falçata tabir edilen bıçakla saldırmaya çalışıp kaçtığını ve kovalamaca sonucu yakalandığını belirtti.

Dilenciye 'vurun' diyen zabıta, açığa alındı

Dilenciye 'vurun' diyen zabıta, açığa alındı



Dilenciye 'vurun' diyen zabıta, açığa alındı



Dilenciye 'vurun' diyen zabıta, açığa alındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İBB'den en özel asker uğurlaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda engelli gençler ve ailelerinin askerlik heyecanını yaşayabilmeleri için “Özel Askerlik Kına Gecesi Programı” düzenledi.
Hayvanlar aleminin sevimli anneleri
Hayatta kalmayı ve güçlü olmayı öğreten anne ile yavruları arasındaki karşılıksız ve sınırsız sevgiyi de içeren tarifsiz duygu, hayvanlar aleminde de benzer içgüdüler ve ilişkilerle kendini gösteriyor
20 kişilik bota 57 kişi binip ölüm yolculuğuna çıktı
Adeta ölüm yolculuğuna çıkan bir bebek, 26’sı çocuk 57 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 8 botu tarafından olası bir facia yaşanmadan kurtarıldı.
Yavru tilki biberonla besleniyor
Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda bulunan tilki yavrusunun bakımı özenle yapılıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MetroPoll'ün 24 Haziran anketi

MetroPoll'ün 24 Haziran anketi

211
Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan

Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan

193
Beştepe'nin 9 maddelik ekonomi planı

Beştepe'nin 9 maddelik ekonomi planı

189
Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye pazarına giriyor

Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye pazarına giriyor

237
Akhisar şampiyon oldu, Avrupa hesapları değişti

Akhisar şampiyon oldu, Avrupa hesapları değişti

24
Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

88
Koray Aydın'ın çelişkili Meral Akşener açıklamaları

Koray Aydın'ın çelişkili Meral Akşener açıklamaları

176
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM