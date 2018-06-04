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Dilenmeyen annesini hastanelik etti serbest bırakıldı

Samsun’da yaşlı kadını dilenmediği için darp ederek hastanelik ettikleri iddia edilen oğlu ve gelini polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen çift, serbest bırakıldı.

İHA | 04.06.2018 - 11:29..
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Samsun’un İlkadım ilçesindeki Yusuf Ziya Yılmaz Şahirlerarası Otobüs Terminali yakında darp edilmiş halde bulunan Elif P. (83), vatandaşlar tarafından otogar polisine götürüldü.

112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, Ceyhan’dan Samsun’a geldiklerini belirtti.

"OĞLUM VE GELİNİM DÖVDÜ"

Kendisini oğlu ve gelininin darp ettiğini söyleyen Elif P., "Benden dilenmemi istediler. Ben de dilenmeyince oğlum ve gelinim beni dövdü" dedi.

Dilenmeyen annesini hastanelik etti serbest bırakıldı

Hastanede tedavisi tamamlanan yaşlı kadın, polis tarafından ekip otosuyla Samsun Şiddet Önleme Merkezine götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polis, olayla ilgili yaşlı kadının oğlu İ.P. ile gelini S.P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.P. ve S.P. annelerinin iddialarını kabul etmediler. Savcıya ifade veren İ.P. ve S.P. serbest bırakıldı.

Dilenmeyen annesini hastanelik etti serbest bırakıldı

Dilenmeyen annesini hastanelik etti serbest bırakıldı

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