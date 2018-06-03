'Dilenmiyor' diye annesini hastanelik etti

Samsun’un İlkaadım ilçesinde Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında darbedilmiş halde bulunan 83 yaşındaki Elif P., vatandaşlar tarafından otogar polisine götürüldü.

DİLENCİLİK ETMEYİNCE OĞLU VE GELİNİ DÖVDÜ

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, Adana Ceyhan’dan Samsun’a geldiklerini belirtti. Kendisini oğlu ve gelininin darbettiğini söyleyen Elif P., "Benden dilenmemi istediler. Ben de dilenmeyince oğlum ve gelinim beni dövdü." dedi.

Hastanede tedavisi tamamlanan yaşlı kadın, polis tarafından ekip otosuyla Samsun Şiddet Önleme Merkezi’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.