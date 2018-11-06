taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3552
Euro
6.12205
Altın
1233.325
Borsa
94453.52
Gram Altın
212.535

Dilimizin büyük kazancı: Misâlli Büyük Türkçe Lügat

Türk Dil Bilimci İlhan Ayverdi, Misâlli Büyük Türkçe Lügat’ı birçok bilim ve fikir adamı ile birlikte 28 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya koymuştur…

Özel İçerik | 06.11.2018 - 15:53..
  1. Haberler
  2. Kitap

ilhan ayverdi

İlhan Ayverdi, bu hayata izini Türk Dil Bilimci ve bir Edebiyat Öğretmeni olarak bıraktı. Türk tarihinin ilk Edebiyat Profesörü Ali Nihad Tarlan, Edebiyat Tarihçisi İsmail Hikmet Ertaylan ve Prof. Mehmet Kaplan’ın öğrencisiydi. 1960’ta öğretmenlik görevinden ayrılan İlhan Hanım, bundan sonraki yaşamını özel kültür faaliyetleri ve dernek çalışmalarına adadı.

Dilin doğru kullanımını çok önemsiyordu. Yazar Samiha Ayverdi’nin kardeşi Mimar-Mühendis-Müteahhit Ekrem Hakkı Ayverdi ile evlenmişti. Ekrem Bey’in Anadolu ve Rumeli’de 20 yıldır gezerek yürüttüğü çalışmanın ürünü 4 ciltlik “Osmanlı Mimari Eserleri” adlı eserin oluşmasına katkıda bulundu. Bundan başka bir özel işe daha imza attı ki, yine bir ilkti.

İlhan Ayverdi - Misâlli Büyük Türkçe Lügat

(Eşi ve Saiha Hanım ile Roma'da)

1970’lerde isim anneliği de yaptığı Kubbealtı Cemiyeti’nin kuruluşuna eşi ve Samiha Hanım ile birlikte başkanlık etti. Vakıflaşan Kubbealtı Cemiyeti, 1976’da Misâlli Büyük Türk Lügati’nin hazırlanmasına karar verdi. Bu işi üstlenen İlhan Hanım, tam 28 yıl boyunca bu eser üzerine aralıksız ve ince bir çalışma yürüttü. Ahmet Topaloğlu ile birlikte ortaya koyduğu bu eser, 13. Yüzyıldan günümüze kadar Türk dilinin envanterini çıkaran bu eser, 2004’te hazırdı. 2005’te Yazarlar Birliği, İlhan Hanım’ı dil alanında “Yılın Yazarı” ilan etti.

9 yıl önce bugün aramızdan ayrılan İlhan Hanım’ı, hayata bıraktığı kalıcı izlerle anıyoruz…

İlhan Ayverdi - Misâlli Büyük Türkçe Lügat

(Lügat çalışmasına başladığı yıllar)

MİSÂLLİ BÜYÜK TÜRKÇE LÜGAT

3 ciltlik hazırlanan ve 100-150 yıllık metinlerin yeni kuşaklar tarafından da anlaşılmasını amaçlayan bu sözlük, yalnızca günümüzün Türkçe sözcüklerini değil, aynı zamanda eskilerden beri Türkçede kullanılagelen sözcükleri de içeriyordu.

Sadece sözcükleri ve anlamlarını vermekle yetinmeyen sözlük, aynı zamanda sözcüklerin etimolojik açıklamasını da sunması bakımından ayrıca özel bir yere sahip oldu. Tam alfabetik sıra ile hazırlanmıştı ve 3750 sayfa, 46035 maddeden oluşuyordu. İçeriğine 400 yazarın 1000’e yakın eseri taranarak elde edilen 100 bin örnek eklendi.

İlhan Ayverdi, birçok bilim ve fikir adamı ile yürüttüğü çalışma sonucu bu enfes eseri edebiyatımıza kazandırmıştır.

İlhan Ayverdi - Misâlli Büyük Türkçe Lügat

Misalli Büyük Türkçe Sözlük

İlhan Ayverdi

Kubbealtı Neşriyatı Yay.

S.: 3548 (3 cilt)

Kitabı satın almak için tıklayınız: babil

*

Daha fazla fotoğrafa erişmek için tıklayınız.

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

277
Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

84
ABD'de ara seçimler geldi çattı

ABD'de ara seçimler geldi çattı

42
Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

91
CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun

CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun

502
Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

112
Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM