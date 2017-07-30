Dimitri Medvedev'in marka iç çamaşırı Rusya'yı salladı

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, pazartesi günü Krasnodar kentine gitti. Kuban 24 televizyon kanalı, Medvedev'in bu ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafını internet sitesinden yayınladı.

Fotoğraftaki iç çamaşırı detayı ise eleştiri ve alay konusu oldu.

ABD MARKALI İÇ ÇAMAŞIRI GİYMESİ ELEŞTİRİLDİ

Medvedev'in beyaz gömleğinin altından iç çamaşırı seçiliyordu. Üstelik iç çamaşırı, pahalı bir ABD markası olan Calvin Klein ürünüydü.

"AMERİKANO'YU BİLE 'RUSYANO' YAPTI"

Rus haber sitesi Znaj'ın haberine göre, siyasi hayatı boyunca halka Rus ürünleri kullanmalarını tavsiye eden, hatta bir kahve çeşidi olan ‘Amerikano'nun adını bile ‘Rusyano' olarak değiştiren Medvedev'in Amerikan markası çamaşır kullanması tepki çekti.

ÇAMAŞIRI BELİNE KADAR ÇEKTİ

Başbakan'ın çamaşırını beline kadar çekmesi de alay konusu oldu.