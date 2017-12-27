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Dinazor neslini yok eden asteroidin küçüğü görüntülendi

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) 16 Aralık'ta Dünya yakınlarından geçen 'Phaethon' adlı asteroidin fotoğraflarını yayınladı. Asteroidin ortasında karanlık bir çukur olması dikkat çekti.

Özel Haber | 27.12.2017 - 15:36..
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NASA, 16 Aralık'ta Dünya'nın 10.3 milyon km (Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının 27 katı) uzaklığından geçen, yaklaşık 5.8 km yarıçapa sahip '3200 Paethon' adlı asteroidin görüntülerini yayınladı.

Dinazor neslini yok eden asteroidin küçüğü görüntülendi

DİNAZOR NESLİNİN KATİLİNİN YARISI BOYUTUNDA

NASA'nın Arecibo Gözlemevi Gezegen Radar'ı tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar Phaethon asteroidinin 65 milyon yıl önce Dünya'ya çarparak gezegenimizdeki dinozorların toplu olarak yok olmasına neden olan "Chicxulub" asteroidinin yarısı boyutunda olduğunu ortaya çıkardı.

Büyük bir top şeklinde olan asteroidin orta kısmında birkaç yüz metre boyunca uzanan bir çukurluk olduğu ve kutuplarından birinin yakınlarında karanlık, dairesel bir bölge olduğunun dikkat çektiği açıklandı.

DAHA YAKINDAN GEÇECEK

3200 Phaethon asteroidi ilk kez NASA tarafından 1983'te keşfedildi. Asteroidin 2093'te yeniden Dünya'nın yakınından geçeceğini, bu kez uzaklığın 2.9 milyon km olacağını belirtti.

Bu durumun dünya için bir olumsuz duruma sebep olacağı düşünülmüyor.


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