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'Dingo'nun ahırı deyimi' nereden geliyor

Bir ortamda gördüğümüz karmaşayı tanımlamak için kullandığımız 'Dingo'nun Ahırı' sözü, gerçek bir hikayeye dayanıyor.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 06:05..
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Kimilerine kaba gelse de, hala kullanılan bu deyim, gelen gidenin belli olmadığı karmaşanın hakim olduğu, söz dinlenmeyen ortamları tanımlıyor.

Bu deyimin hikayesi, TRT Belgesel kanalında Ekrem Tamer'in sunduğu "Taksim'den Tünel'e" belgeselinde şöyle anlatılıyor:

"Bir zamanlar İstanbul'da tramvaylar atlarla çekilirdi. Aşağı yukarı sürekli yolcu taşıyan atlar, haliyle yoruluyordu. O yüzden Taksim Meydanı'na yakın bir yerde ahır yapıldı. Ahırın sahibi de Dingo adlı bir Rum'du. İçkiyle arası iyi olan bay Dingo, meyhanelerden çıkmayınca, kimin gelip gittiği, hangi atın dinlendiği belli olmayan ahır, 'Dingo'nun ahırı' deyimine ilham oldu.

Bugün Dingo'nun Ahırı, halen tramvayların bakım atölyesi olarak varlığını sürdürüyor."

Dingonun ahırı tabiri nereden geliyor?

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