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Dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı

Diyarbakır'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, dini içerikli süs eşyalarının arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

DHA | 24.12.2017 - 04:05..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde Diyarbakır'dan İstanbul'a gidecek olan bir yolcu otobüsünde, şüphe üzerine arama yaptı.

Dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı

DUVAR SÜSLERİNDEN 10,5 KİLO ESRAR ÇIKTI

Otobüsün bagajında, kırılacak ibareli 2 büyük boy karton kutu içerisinde, üzerlerinde dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı VİDEO


Dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı

Dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı

Dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı

Dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı

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