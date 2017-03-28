Dink'in davasıyla ilgili 8 kişi mahkemeye sevk edildi

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın Samsun emniyetinde çekilen fotoğraflarıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
MAHKEMEYE SEVK EDİLENLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan gazeteci Muammer Ay ile dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı KOM Şube müdürü Murat Bayrak, astsubay Yüksel Avan, dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı İstihbarat şube müdürü Birol Ustaoğlu, dönemin Samsun Emniyet İl Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran, dönemin Samsun Emniyet İl Müdürlüğü TEM Şube nöbetçi amiri Ahmet Çetiner, dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı Asayiş Müdürü Atilla Güçoğlu ve dönemin Samsun Emniyet İl Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü emniyet amiri Metin Balta, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Burada savcıya ifade veren şüpheliler, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.