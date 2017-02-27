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Dinlemeye takıldınız diyerek 65 bin TL dolandırdılar

Erzurum'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "dinlemeye takıldınız" bahanesiyle bir kişiyi 65 bin TL dolandırdı.

27.02.2017 - 10:48
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Dinlemeye takıldınız diyerek 65 bin TL dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, olay Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Telefonla iki ayrı hattan D.A.’yı arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtarak telefonunun dinlemeye takıldığını söyledi.

65 BİN TL'Yİ DOLANDIRICILARA TESLİM ETTİLER

Ardından D.A.’ya, “Evindeki paraları poşete koy ve eşine ver. Biz oraya gelip parayı ondan alacağız” dedi.

Bunun üzerine D.A., evdeki 65 bin TL parayı poşete koyarak eşi F.A.’ya verdi. Bir süre sonra ikamete gelen dolandırıcı F.A.’nın elinde bulunan 65 bin TL parayı alarak kayıplara karıştı.

Kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift emniyete giderek şikayetçi oldu.
Polis olayla ilgili dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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