Dinozor iskeleti 3 milyon euroya satıldı

Jura Dönemi'ne ait, yaklaşık 201 ila 145 milyon yıl öncesineden kalma Diplodocus ve Allosaurus türündeki 2 dinozor iskeleti, Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde her biri yaklaşık 1,4 euroya alıcı buldu.

"DEKORASYON OBJESİ HALİNE GELDİ"

Bilenmiş dişlere sahip Allosaurus ve vücudunun 12 metre uzunlukta olmasıyla bilinen Diplodocus'un, ismi açıklanmayan kişi tarafından satın alındığı öğrenildi.

Müzayedenin satış uzmanı Lacopo Briano, iskeletlerin resim tablolarına göre daha az popüler olduğunu belirtti. Satış uzmanı, "Bir dinozor iskeletinin değer ölçütleri örneklemin nadirliği, gerçek kemiklerin oranı, kafatasının güzelliği ve kemiklerinin kalitesine göre çok farklı unsurlar içerir." dedi.

Dinozor iskeletlerinin dekorasyon objeleri haline gelmeye başladığını ifade eden Briano, Hollywood oyuncuları Leonardo Di Caprio ve Nicolas Cage'in de iskeletlere ilgi gösterdiklerini söyledi.

Allosaurus dinozorunun iskeleti, Fransa'nın Lyon şehrinde 2016 yılında yapılan müzayedede 1,1 milyon euroya satılmıştı.