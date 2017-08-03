Dinozorlar döneminden kalma canlı bitki bulundu

ABD'de Dinazorlar çağından kalma bitki türü keşfedildi. Drexel Üniversitesinden bitki bilimci Richard McCourt, dinozorlar döneminden kalma "Lychnothamnus barbatus" isimli bitkiye, Wisconsin ve Minnesota'da rastladıklarını açıkladı.

DNA TESTİ YAPILDI

Araştırmayı yürüten McCourt, 2012-2016 yılları arasında Wisconsin ve Minnesota çevresindeki 16 gölde rastladıkları yosunu ilk gördüklerinde diğer türlerden oldukça farklı olduğunu anladıklarını, bu yüzden yosun üzerinde DNA analizi yapıldığını kaydetti.

Testin sonucuna göre ise bulguların Dinazrolar çağından kaldığı açıklandı. Ayrıca yosun türünün Kuzey Amerika'nın farklı bölgelerinde hayatta kalmış ve bu tarafa doğru ilerlemiş olabileceğini belirtildi.



