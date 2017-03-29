Dipçikle yılanı öldürmek isterken kendini vurdu

Kavakarası Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası Serbülent Kurban(41), evinin bahçesindeki yılana tüfeğinin dipçiğiyle vurarak öldürmek istedi. Ancak bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Kurban'a isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Serbülent Kurban'ın eşi Irmak Kurban, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gönderilen ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurban, ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Serbülent Kurban, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.









