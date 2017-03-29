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Dipçikle yılanı öldürmek isterken kendini vurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Serbülent Kurban, bahçesindeki yılana dipçiğiyle vurmak istediği tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

29.03.2017 - 03:31
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Kavakarası Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası Serbülent Kurban(41), evinin bahçesindeki yılana tüfeğinin dipçiğiyle vurarak öldürmek istedi. Ancak bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Kurban'a isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Serbülent Kurban'ın eşi Irmak Kurban, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gönderilen ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurban, ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Serbülent Kurban, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Dipçikle yılanı öldürmek isterken kendini vurdu

Dipçikle yılanı öldürmek isterken kendini vurdu
Dipçikle yılanı öldürmek isterken kendini vurdu

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