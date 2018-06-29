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Diplomalara İnternette ulaşılabilecek

Eğitim, sağlık, finans gibi birçok alana yenilik getirmeyi hedefleyen Blockchain teknolojisi sayesinde diplomalar artık elektronik ortamda verilecek.

DHA | 29.06.2018 - 14:24..
  1. Haberler
  2. Eğitim

İş başvuru süreçlerinden, bürokrasideki yavaşlığa kadar her türlü soruna çözüm sunan 'Blockchain' teknolojisinin temelleri Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) atılıyor.

ONAYLI BİÇİMDE ULAŞABİLECEKELR

Blockchain teknolojisi sayesinde yetkililerin imzaları ile basılan sertifikalar, mezuniyet bilgileri, diploma eki ve transkriptler mezunlar tarafından çok hızlı bir şekilde edinilip istenilen yer ile güvenli ve onaylı şekilde paylaşılabilecek.

Bilgi paylaşımının güvenliğine dikkat çeken BAU Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, kurum ve kişi arasında iş başvuru süreçlerinin daha sağlıklı yürütülebileceğini söyledi.

Diplomalara İnternette ulaşılabilecek

YAVAŞLIĞI ORTADAN KALDIRACAK

Bilgi paylaşımının güvenliğine dikkat çeken BAU Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar,
"Blockchain, çok önemli kriterlere sahip bir veri tabanı teknolojisi. Verilerin saklanması konusunda güvenliği sağlarken, hem tek bir merkezden manipüle edebilme ihtimalini ortadan kaldırıyor hem de verilerin hızlı bir şekilde aktarımına izin veriyor. Bu yapısıyla şifreli, anonim, şeffaf ve merkezi olmayan yani ağ yapısında bir veri tabanıdır. Bürokraside yavaşlığı ortadan kaldıracak. Örneğin kaybettiğiniz diplomanıza acil ihtiyacınız var. Bunu şu anda üniversitenizden almanız 1 haftayı bulabilir. Bizzat orada değilseniz o diplomayı elden alma hakkınız da yok. Sizin yerinize başkasının alması için de noterden kefil gerekiyor." dedi.

 



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