Diplomasını rektör babasından aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nin 44’üncü dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi. ERÜ Rektörü Muhammet Güven, tıp fakültesinden mezun olan kızı Tuğba Güven’e diplomasını verdi.

ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİN TALEBİ

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı törende yaptığı konuşmada bilimin ve okumanın önemine değindi.

Süleyman Kamçı, "Erciyes Üniversitesi’nin bu yıl 44. mezuniyet töreninde buluştuk. Toplumun ihtiyacını gözeten, araştırma ve hizmet üretebilen, iyi bir iletişim kurabilen hekimler yetiştirmeyi amaç edinen fakültemiz standartlarını yükseltmeye her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Yaşamımız boyunca en dikkat etmemiz gereken şey sağlığımız. Sağlığın değerini ancak onu kaybedince anlıyoruz. Sağlığımızı kazanmak için ise siz değerli hekimlerin kontrolüne başvuruyoruz. Sağlığımızı sizlere emanet ediyoruz. Hekim hikmet sahibidir. Tıp bilimi baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bunun için de sizler de kendinizi dinamik tutabilmek için ömür boyu öğrenmeye araştırma yapmaya devam etmelisiniz." dedi.



