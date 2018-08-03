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Direğe çarpan otomobil alev aldı: 4 yaralı

Kırıkkale’de virajı alamayan otomobil kaldırımdaki reklam direğine çarparak alev aldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA | 03.08.2018 - 10:15..
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Kırıkkale-Kayseri karayolu 1. kilometresi Kayseri Kavşağı’nda Yunus D. idaresindeki 06 NK 742 plakalı otomobil, virajı alamayarak önce kaldırım taşına daha sonra da reklam tabelasının olduğu direğe çarptı.

Direğe çarpan otomobil alev aldı: 4 yaralı

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücü ile Faruk Ç., Emre D. ve Fatih Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Direğe çarpan otomobil alev aldı: 4 yaralı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaza nedeniyle otomobilde çıkan yangını Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Direğe çarpan otomobil alev aldı: 4 yaralı

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