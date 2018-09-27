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Direksiyon başında kalp krizi geçiren diş hekimi öldü

54 yaşındaki Bora Türkan seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Diş hekimi olan Türkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 27.09.2018 - 03:42..
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Adana'da bir sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini anlayınca kimseye çarpamamak için aracını refüje çıkardı. Sürücü hastaneye kaldırılırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren diş hekimi öldü


KİMSEYE ÇARPMAMAK İÇİN KAZA YAPTI

54 yaşındaki Bora Türkan, Seyhan'ın Tellidere Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda kullandığı 01 BNT 28 plakalı otomobili ile seyir halindeyken kalp krizi geçirmeye başladı.

Türkan kalp krizi geçirdiğini anlaması üzerine başka bir araca çarpmamak için aracını refüje çıkardı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren diş hekimi hayatını kaybetti  VİDEO


Direksiyon başında kalp krizi geçiren diş hekimi öldü


MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri Türkan’ın kalp krizi geçirdiğini anlaması üzerine bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Türkan kurtarılmadı.

Türkan’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol ise trafik ekiplerinin otomobilin kenarına çekmesinin ardından tekrardan açıldı.

Öte yandan, Türkan’ın diş hekimi olduğu öğrenildi.

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