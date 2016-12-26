Direksiyon sınavından geçemeyen kadın sinir krizi geçirdi

Kadın sürücülerin en büyük sorunlarından biri araç park etmek.. Bir de araç sürmeyi yeni öğrenmiş fakat daha trafiğe adapte olamamış kadınlar, park edemeyince çılgına dönüyor..İşte bu duruma bir örnek Çin'den geldi.

PARK EDEMEYİNCE KENDİNİ TOKATLADI

Direksiyon sınavına giren kadın sürücü adayı, park konusunda başarısız olunca ehliyetini alamadı. "0" aldığını duyduğu anda ise kendini tokatlamaya başladı. O anlar araç kamerasına böyle yansıdı:

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