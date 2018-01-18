Direksiyonsuz araçlar geliyor

Otomotiv sektöründe yaşanan teknolojik devrimler, büyük bir hız ile devam ediyor. Elektrikli ve sürücüsüz araç modelleriyle başlayan devrim, pedalsız ve direksiyonsuz araçlara doğru ilerliyor.

2019'DA YOLLARDA

Direksiyon simidi, gaz ve fren pedalları bulunmayacak olan yeni araç modelleri 2019 yılında General Motors tarafından üretilecek, taksi gibi taşıma aracı olarak kullanılacak.

ARAÇ PAYLAŞIM SERVİSİNDE KULLANILACAK

GM'nin yatırımlarının amacı bu aracı satışa sunmaktan ziyade paylaşım servislerinde servis olarak kullanmak. Bu şekilde trafiğin riskinden uzakta tutulacak olan araç rahatlıkla denenecek ve eksiği, yanlışı, hatası kolaylıkla test edilebilecek.

Araç mevcut planda direksiyonu ve pedalları olmadığı için ABD'de mevzuat engeline takılırken,GM, onay almak üzere gerekli başvuruları yapmış ve bekleme durumuna geçti.