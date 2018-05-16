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Direksiyonsuz otomobille trafiğe çıkınca kaza yaptılar

Bilecik'te direksiyon yerine yassı metal bir çubukla kullanıldığı belirlenen bir aracın istinat duvarına çarpması sonucu, 2 kişi yaralanarak hastanede tedaviye alındı.

AA | 16.05.2018 - 08:08..
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Bilecik'te, U.Ş. yönetimindeki 11 SH 337 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi'nde kontrolden çıkarak su isale hattı istinat duvarına çarptı.

Direksiyonsuz otomobille trafiğe çıkınca kaza yaptılar

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü U.Ş. ile aynı araçta bulunan F.Ş. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Direksiyonsuz otomobille trafiğe çıkınca kaza yaptılar

DİREKSİYON YERİNE METAL PARÇA

Öte yandan, kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, araçta direksiyon olmadığını tespit etti. Rot miline bir somunla tutturulan yassı metal parça ile aracın kontrol edildiği belirlendi.

Direksiyonsuz otomobille trafiğe çıkınca kaza yaptılar

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