Direksiyonu kilitlenen otomobil tarlaya çakıldı

Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Aladağ Sokak’ta Murat Kayabaşı yönetimindeki otomobilin, iddiaya göre hareket halindeyken direksiyonu kilitlendi.
3 METRELİK İSTİNAT DUVARINI AŞTI
Sürücünün kontrolünü yitirdiği araç, yolun kenarındaki 3 metrelik istinat duvarını aşarak ıspanak ekili tarlaya diklemesine düştü.
Otomobil tarlada çakılı kaldı, sürücü Murat Kayabaşı hafif yaralandı.
GÖRENLER ŞAŞKINLIĞA UĞRADI
Tarlada çakılı kalan otomobili görenler büyük şaşkınlık yaşarken, yaralı sürücü Kayabaşı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.