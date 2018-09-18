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Direksiyonu kilitlenen otomobil tarlaya çakıldı

Ankara'da, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarı aşarak ıspanak ekili tarlaya düşüp çakılı kalan otomobili görenler, şaşkınlığa uğradı.

DHA | 18.09.2018 - 16:52..
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Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Aladağ Sokak’ta Murat Kayabaşı yönetimindeki otomobilin, iddiaya göre hareket halindeyken direksiyonu kilitlendi.

Direksiyonu kilitlenen otomobil tarlaya çakıldı

3 METRELİK İSTİNAT DUVARINI AŞTI

Sürücünün kontrolünü yitirdiği araç, yolun kenarındaki 3 metrelik istinat duvarını aşarak ıspanak ekili tarlaya diklemesine düştü.

Otomobil tarlada çakılı kaldı, sürücü Murat Kayabaşı hafif yaralandı.

Direksiyonu kilitlenen otomobil tarlaya çakıldı

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Tarlada çakılı kalan otomobili görenler büyük şaşkınlık yaşarken, yaralı sürücü Kayabaşı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Direksiyonu kilitlenen otomobil tarlaya çakıldı

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