Direksyon başında kalp krizi geçiren madenci öldü

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında çalışan 41 yaşındaki Burhan Akmeşe, otomobiliyle hareket halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Ankara’dan Zonguldak yönüne dün gece otomobiliyle giden 11 yıllık madenci Burhan Akmeşe, bu sırada kalp krizi geçirdi. TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü tahlisiye ekibinde çalışan Burhan Akmeşe kalp krizi geçirdiği fark ederek otomobilini yol kenarına park etti ve durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

MADENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerindeki ilk müdahale ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akmeşe, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Burhan Akmeşe’nin Antalya’nın Kemer İlçesi’nde 17 Mayıs tarihinde meydana gelen göçükte kalan 2 maden işçisini kurtarmak için Zonguldak’tan giden tahlisiye ekibinde yer aldığı belirtildi.

Akmeşe’nin cenazesi memleketi olan Zonguldak’ın Devrek İlçesi’ndeki Kabaca Köyü’nde toprağa verildi.