'Direniş Karatay' filmi vizyona girdi

Yapımını Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nin üstlendiği 'Direniş Karatay' filminin başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Burcu Özberk, Yurdaer Okur, Nefise Karatay ve Cahit Kayaoğlu yer aldı.

Direniş Karatay filmi Fragmanı İZLE



360 SALONDA İZLEYİCİSİYLE BULUŞUYOR

Dün galası gerçekleştirilen 'Direniş Karatay', bugün vizyona girerek izleyicilerin beğenisine sunuldu. Film tüm Türkiye'de 360 salonda izleyicisiyle buluşacak.

Filmde Emir Celaleddin Karatay'ı canlandıran Mehmet Aslantuğ, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, filmin sadece bir tarih kitabı gibi olmadığını belirterek, farklı bir anlatım yapıldığını, takdirin seyirciye ait olduğunu söyledi.

"FİLMDE BÜYÜK EMEK VAR"

Filmde Noyan karakterini canlandıran Yurdaer Okur ise Konya'da çok güzel çekimler yapıldığını, filme büyük emek verildiğini ifade etti.