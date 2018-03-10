taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8112
EURO
4,6915
ALTIN
162,18
PETR
65,6100

'Direniş Karatay' filmi vizyona girdi

Anadolu Selçuklu Devleti'nin topraklarını Moğollara karşı korumak için halkı örgütleyen Emir Celaleddin Karatay'ı merkezine alan film vizyona girdi.

Haber Merkezi | 10.03.2018 - 13:32..
  1. Haberler
  2. Medya

Yapımını Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nin üstlendiği 'Direniş Karatay' filminin başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Burcu Özberk, Yurdaer Okur, Nefise Karatay ve Cahit Kayaoğlu yer aldı.

'Direniş Karatay' filmi vizyona girdi

Direniş Karatay filmi Fragmanı İZLE

360 SALONDA İZLEYİCİSİYLE BULUŞUYOR

Dün galası gerçekleştirilen 'Direniş Karatay', bugün vizyona girerek izleyicilerin beğenisine sunuldu. Film tüm Türkiye'de 360 salonda izleyicisiyle buluşacak.

Filmde Emir Celaleddin Karatay'ı canlandıran Mehmet Aslantuğ, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, filmin sadece bir tarih kitabı gibi olmadığını belirterek, farklı bir anlatım yapıldığını, takdirin seyirciye ait olduğunu söyledi.

'Direniş Karatay' filmi vizyona girdi

"FİLMDE BÜYÜK EMEK VAR"

Filmde Noyan karakterini canlandıran Yurdaer Okur ise Konya'da çok güzel çekimler yapıldığını, filme büyük emek verildiğini ifade etti.

'Direniş Karatay' filmi vizyona girdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
RTÜK Seda Sayan'ın sözlerine en ağır cezayı verdi
RTÜK, "Seda Sayan'la" isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözler için kanala 5 kez program durdurma cezası verdi.
Ercan Yazgan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Coca-Cola 2,4 milyon kadının güçlendirilmesini destekledi
Coca-Cola, 2010 yılında hayata geçirdiği '5by20 Programı' ile bugüne kadar 75 ülkede 2,4 milyondan fazla kadına ulaştı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 8 film
Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası gün olan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' bugün kutlanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal Afrin'deki askerlere selam gönderdi

Deniz Baykal Afrin'deki askerlere selam gönderdi

88
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt işareti yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt işareti yaptı

227
Yunanistan Türkiye'yi Romanya'ya şikayet etti

Yunanistan Türkiye'yi Romanya'ya şikayet etti

163
Terör örgütü YPG'nin zırhlı aracı ele geçirildi

Terör örgütü YPG'nin zırhlı aracı ele geçirildi

93
Mehmetçik adım adım Afrin'e ilerliyor

Mehmetçik adım adım Afrin'e ilerliyor

137
Suudi Arabistan İngiltere'den 48 savaş uçağı alacak

Suudi Arabistan İngiltere'den 48 savaş uçağı alacak

148
YPG'li teröristlerin Kürdistan hayali

YPG'li teröristlerin Kürdistan hayali

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM